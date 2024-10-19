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Мотор McLaren P1 на продажу, гиперкар в комплекте не идет

McLaren Chicago продает ультра-редкий двигатель P1 LM. Это 4,0-литровый V-образный 8-цилиндровый твин-турбо двигатель, который является более крупным и мощным. Цена - $230 000 или лучшее предложение.
РедакцияР
Редакция
19.10.2024, 17:01·2 мин
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Фото: Motor1.com

McLaren Chicago продает ультра-редкий двигатель P1 LM. Это 4,0-литровый V-образный 8-цилиндровый твин-турбо двигатель, который является более крупным и мощным. Цена - $230 000 или лучшее предложение.

Прошло более десяти лет с момента запуска McLaren модели P1, преемника F1. Гиперкар породил несколько вариантов за короткий срок производства, включая ультра-редкую версию P1 LM - дорожно-легальную версию P1 GTR с улучшенной аэродинамикой и более крупным, мощным двигателем. Сегодня, возможно, вы не сможете купить целую машину, так как было выпущено всего шесть штук, но вы можете купить двигатель на eBay.

За $230 000 или лучшее предложение вы можете стать обладателем твин-турбированного 4,0-литрового двигателя от P1 LM. Он крупнее базового 3,8-литрового двигателя P1 и более мощный, общая мощность достигает 1 000 лошадиных сил и 774 фунт-футов крутящего момента с небольшой помощью от электромотора.

McLaren Chicago продает отреставрированный двигатель, в описании указано, что он имеет новые вкладыши, поршни, новой длинномерный коленчатый вал и обновленные катушки зажигания. Дилер также провел обслуживание турбонаддувателей.

P1 LM был идеей Lanzante Motorsport, который использовал аэродинамику GTR с некоторыми модификациями заднего антикрыла, переднего сплиттера и плоских плоскостей. Он также был легче GTR, что является победой, но его супер-ограниченный тираж делает его редким находкой. Наличие двигателя - прекрасное начало для сборки собственной машины.

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