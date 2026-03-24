Mazda выбыла из десятки лидеров российского авторынка

Mazda впервые за десять недель выбыла из топ-10 марок российского авторынка, заняв 11-е место по продажам новых автомобилей на 12-й неделе 2026 года.
Демид Поршнев
24.03.2026, 12:11·1 мин
Японский автопроизводитель Mazda впервые за последние десять недель выпал из числа десяти самых популярных автомобильных марок на российском рынке. Об этом сообщили специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на статистику АО «ППК»*.

Согласно предоставленным данным, за период с 16 по 22 марта 2026 года, который соответствует 12-й неделе года, в России было реализовано 462 новых автомобиля Mazda. Такой результат обеспечил бренду только 11-е место среди всех представленных на отечественном рынке производителей легковых машин. Отметим, что на протяжении предыдущих девяти недель — с 3-й по 11-ю — Mazda стабильно входила в топ-10.

В то же время, по итогам 12-й недели в десятку лидеров по продажам новых автомобилей вошли следующие марки: LADA (5 702 автомобиля), Haval (3 437), TENET (2 332), Geely (1 487), Belgee (1 126), Changan (832), Toyota (656), JAECOO (605), Jetour (601) и Solaris (504).

