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Mazda разрабатывает новый кроссовер, который ориентирован на молодежь – Mazda CX-20.

Mazda представила новый кроссовер CX-20: дизайн, особенности, технологии. Узнайте, что ждет владельцев автомобиля в будущем.
РедакцияР
Редакция
01.06.2025, 19:54·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Некоторое время тому назад, появилась информация о том, что модель Mazda CX-3 вскоре будет снята с производства. Предполагается, что на смену этому кроссоверу придет новая модель под названием CX-20, работы над которой уже активно ведутся. Источники рассказали, что новинка будет немного доступнее по цене, чем текущая модель CX-30.

Топ-менеджеры компании Mazda дали несколько намеков на то, каким будет новый кроссовер. Даже появились ранние эскизы автомобиля, раскрывающие его внешний вид.

Предполагается, что CX-20 будет выполнен в современном дизайне Kodo от Mazda, аналогичном моделям CX-60 и CX-90. На эскизах изображен компактный кроссовер с плавными линиями и спортивной, заниженной посадкой. Агрессивности внешности добавит широкая решетка радиатора, оформленная тонкими светодиодными фарами и ДХО.

Согласно журналистам издания carscoops, автомобиль выглядит динамично и дерзко. Профиль CX-20 придает почти купеобразную форму из-за скатывающейся крыши к задней части. На концептуальных рисунках присутствует контрастная черная крыша и оригинальные круглые задние фонари, делая внешний вид модели уникальным и современным.

Фото: Carsweek.ru

Хотя пока нет изображений салона CX-20, ожидается, что он будет выполнен в более премиальном и технологичном стиле по сравнению с CX-3. Mazda известна своим высококачественным интерьером, который всегда выглядит на уровне, превосходящем ожидания. Поэтому можно ожидать, что салон CX-20 будет выполнен из премиальных материалов с элегантным минималистичным дизайном.

Предполагается, что внутреннее пространство нового кроссовера будет улучшено по сравнению с CX-3, который критиковали за тесные задние сиденья и небольшой багажник. Также ожидается, что в модели появится цифровая приборная панель и новая информационно-развлекательная система Mazda.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на рынке появилась привлекательная версия Mazda MX-5, и ее дизайн вызвал большой интерес у поклонников автомобилей.

Фото - Mazda.

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