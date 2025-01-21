Mazda CX-5 обновится впервые за 9 лет: авто попало на фото

Компактный кроссовер Mazda CX-5 готовится к смене поколения спустя девять лет. Тестовую машину в камуфляжной пленке засняли на шпионских фотографиях, которыми поделился автопортал Carscoops. Автомобиль третьего поколения поймали во время испытаний в Лос-Анджелесе.

По данным фотографий, новый CX-5 сохраняет привычные пропорции кроссовера. Оптика выделяется особенно ярко: тонкие фары органично переходят в радиаторную решетку. Колесные арки новинки явно заимствованы у актуальной Mazda CX-50, а задние фонари своим дизайном сильно напоминают фары премиальных машин BMW.

Новое поколение CX-5 будет оснащено гибридной трансмиссией, разработанной инженерами Mazda. Однако, в качестве альтернативы будет доступен кроссовер с традиционным мотором из линейки Skyactive-Z. Ожидается, что такая модель появится не раньше 2027 года.

Премьера следующего поколения Mazda CX-5 запланирована на текущий год, однако конкретной даты еще нет.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что японский автогигант Mazda представил самый мощный автомобиль Miata в своей истории.