Главная Новости Фотографии Mazda CX-5 обновится впервые за 9 лет: авто попало на фото
Новости

Mazda CX-5 обновится впервые за 9 лет: авто попало на фото

Мазда готовит новое поколение CX-5: шпионские фото и детали утечек. Авто сохранило привычные черты, получит гибридную трансмиссию. Дебют ожидается в этом году.
РедакцияР
Редакция
21.01.2025, 14:11·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Компактный кроссовер Mazda CX-5 готовится к смене поколения спустя девять лет. Тестовую машину в камуфляжной пленке засняли на шпионских фотографиях, которыми поделился автопортал Carscoops. Автомобиль третьего поколения поймали во время испытаний в Лос-Анджелесе.

По данным фотографий, новый CX-5 сохраняет привычные пропорции кроссовера. Оптика выделяется особенно ярко: тонкие фары органично переходят в радиаторную решетку. Колесные арки новинки явно заимствованы у актуальной Mazda CX-50, а задние фонари своим дизайном сильно напоминают фары премиальных машин BMW.

Новое поколение CX-5 будет оснащено гибридной трансмиссией, разработанной инженерами Mazda. Однако, в качестве альтернативы будет доступен кроссовер с традиционным мотором из линейки Skyactive-Z. Ожидается, что такая модель появится не раньше 2027 года.

Премьера следующего поколения Mazda CX-5 запланирована на текущий год, однако конкретной даты еще нет.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что японский автогигант Mazda представил самый мощный автомобиль Miata в своей истории.

Источник

Mazda (62)Первые (42)Фотографии (74)Mazda CX-5 (4)Поколение (9)Mazda Поколение (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация