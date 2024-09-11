"Мартин Брандл: Если Ньюи хочет что-то, он это получит"

Бывший пилот Формулы 1, ныне аналитик и комментатор британского телеканала Sky Sports F1 Мартин Брандл высказал своё мнение относительно заключения соглашения между командой Aston Martin и Эдрианом Ньюи.

Мартин Брандл отметил: "Что случится, если они не смогут добиться побед вместе с Эдрианом Ньюи? В этом случае все будут утверждать, что команда напрасно тратит потенциал Ньюи. Однако что будет, если успех придёт? Тогда будут говорить, что это исключительно заслуга Эдриана. Команде предстоит нелёгкая задача. В Red Bull умело задействовали талант Ньюи, давая ему возможность раскрыться, и сосредотачивались на других аспектах, чтобы извлекать максимум пользы."

Эдриану исполнится 66 лет в этом году, и у него за спиной обширный опыт. По словам Брандла, это, вероятно, его последний крупный проект в большой команде, и он нацелен на успех. Зрителям предлагается уверенность в том, что Ньюи – именно тот специалист, который им нужен. В компании Aston Martin численность сотрудников превышает тысячу человек, и важно поддерживать их мотивацию. Никто не стремится занимать второстепенные роли, поэтому влияние Эдриана на коллектив – это деликатный процесс.

Мартин Брандл выразил уверенность в том, что у Ньюи уже есть концепции относительно болида на 2026 год, критические идеи. Он будет интегрировать различные аспекты, придавая им значение в конечном результате.

Помимо всего прочего, специалист известен своей непреклонностью. Когда Эдриан Ньюи чего-то желает, он добьется своего. Даже если цель кажется недостижимой из-за ограничений времени или бюджета, он будет настаивать на своём, пока не достигнет желаемого результата. Такой подход требует от коллектива высокой профессиональной подготовки для максимальной продуктивности в работе с ним.