Марко Перес не будет уволен до конца сезона

В последние дни в Бразилии консультант команды Red Bull Хельмут Марко дал комментарий относительно будущего Серхио Переса в команде, подчеркнув, что изменения в составе до конца текущего сезона не планируются.

По словам Марко, Перес высказывал недовольство по поводу характеристик болида, в частности, тормозной системы и шасси. В связи с этим команда провела дополнительные проверки, и, возможно, мексиканский гонщик даже получит новое шасси для успокоения.

Однако, как подчеркнул Хельмут Марко, решение о дальнейших шагах по отношению к Пересу будет принято только после Гран При Абу-Даби. В настоящее время командный руководитель совместно с Кристианом Хорнером анализируют ситуацию. Весьма важным фактором станет выступление Айзека Хаджара на свободных заездах. Молодой пилот продемонстрировал свою готовность к выступлениям в Формуле 1 и показал более высокие результаты, чем Франко Колапинто, во всех молодежных сериях.

Кроме того, на предстоящие испытания в Абу-Даби приглашены несколько гонщиков, которые могут быть рассмотрены в качестве потенциальных кандидатов на следующий год.