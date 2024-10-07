Марко: Наш фокус - на наших гонщиках.

Глава программы Red Bull Хельмут Марко опроверг информацию о возможном интересе команды к пилоту Джорджу Расселлу, выступающему за Mercedes.

«Да, Расселл показывает отличные результаты в квалификациях, даже наравне с Льюисом Хэмилтоном, но стоит помнить, что он связан контрактом с Мерседесом. Наш приоритет - развитие наших собственных гонщиков из молодежных программ. Мы очень интересуемся их успехами. Юки Цунода и Лоусон - еще один пример обнадеживающих талантов, о которых мы заботимся», - заявил Марко.

По мнению Хельмута Марко, молодые пилоты, такие как Франко Колапинто, показывают потенциал даже без обширного опыта в молодежных сериях. Несмотря на не самые впечатляющие результаты в прошлом, Колапинто продемонстрировал хорошие выступления в Баку и Сингапуре, что обеспечило ему перспективное будущее.

«Такие гонщики, как Берман, показывают, что у участников Формулы 2 есть потенциал для успешного выступления в Формуле 1. Сегодня нам необязательно искать пилотов с многолетним опытом в высшем дивизионе автоспорта», - подытожил Хельмут Марко.