Критика Лоусона - Марко и Хорнер вступают в полемику

Хельмут Марко возложил вину на Лиама Лоусона за столкновение с Серхио Пересом в начале гонки в Мехико. По мнению консультанта Red Bull по автоспорту, гонщик RB не должен был настолько агрессивно соперничать с пилотом из соседней команды.

«Red Bull и RB – это соседние команды, и Лоусон возможно перегнул палку в своей борьбе, – приводит слова Марко ESPN. – Лиам слишком рьяно отреагировал на происходящее на трассе».

Недовольство действиями Лиама Лоусона выразил также руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер: «Лиам извинился перед Серхио за инцидент. Я уверен, что он извлечет уроки из случившегося. Конечно, нам жаль, что болид Серхио пострадал, что повлекло за собой потерю важных очков».

На вопрос о том, повлияет ли выступление Переса на родной трассе на его будущее в Red Bull Racing, Хельмут ответил: «Будущие выступления пилота нельзя оценивать по результатам этой гонки, так как машина Серхио была повреждена. Поэтому он не мог показать свой максимум».

Кроме того, по словам Марко, машина сама по себе не была достаточно быстрой, так как команда не смогла добиться нужной работы ни с шинами Hard, ни с шинами Medium. В результате произошло столкновение между Серхио и Лоусоном, которое привело к серьезным повреждениям – Перес лишился приблизительно 60 пунктов аэродинамической эффективности. Его болид оказался недостаточно конкурентоспособным.

«Посмотрим, как выступит Серхио в предстоящих четырех гонках», – заключил Хельмут Марко.