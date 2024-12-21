Марко: Хаджар должен контролировать свои чувства

В следующем сезоне Айзек Хаджар готовится к дебюту в Формуле 1 в составе команды Racing Bulls. Ему предстоит выступать наравне с опытным гонщиком Юки Цунодой. Как сообщает консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, молодому французу необходимо работать над контролем эмоций на трассе.

Хельмут Марко отметил, что в прошлом сезоне в Формуле 2 Хаджар потерял более восьмидесяти очков из-за технических неполадок, однако сумел сохранить высокую мотивацию и скорость, что является важным достижением. Марко подчеркнул, что у Айзека есть скорость, но ему необходимо научиться управлять своими эмоциями и поддерживать фокус.

Как пример, Марко привёл ситуацию из гонки в Монте-Карло, когда Хаджар оказался за автомобилем безопасности и начал жаловаться по радио вместо того, чтобы сосредоточиться на управлении машиной.

Эксперт считает, что для молодого гонщика важно концентрироваться на ключевых моментах и совершать меньше ошибок, как, например, на тестах в Абу-Даби, где его автомобиль развернуло. Важно, чтобы Хаджар достиг большей стабильности, но, по мнению Марко, опыт придёт со временем.