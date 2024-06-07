Продажи атрибутики Переса превосходят продажи атрибутики Ферстаппена, говорит Марко

Контракт с гонщиком Серхио Пересом продлили на два года не только из-за его профессионализма, но и из-за популярности его атрибутики в Латинской Америке, заявил консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко. По его словам, атрибутика мексиканского гонщика востребована больше, чем товары, связанные с Максом Ферстаппеном.

Хельмут Марко также отметил гармонию в отношениях между Пересом и Ферстаппеном, отсутствие конфликтов между пилотами. «Мы хотели сохранить эту гармонию в команде», - пояснил Марко.

«Серхио пользуется огромной популярностью в Латинской Америке. Продажи его атрибутики там превосходят продажи продукции Ферстаппена. И, конечно, когда Перес на высоте формы, его практически невозможно победить», - добавил консультант Red Bull.

Говоря о составе другой команды в концерне Red Bull, Хельмут Марко заверил Юки Цуноде место за рулём в 2025 году. «Очевидно, что Юки останется», - сказал он уверенно.

Относительно Лиама Лоусона Марко сообщил, что они поддерживают тесный контакт и общаются на каждом этапе. «В его контракте предусмотрено условие: если мы не предоставим ему место пилота первой тройки, он имеет право рассмотреть предложения от других команд», - отметил Хельмут Марко.