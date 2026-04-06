Марко: «Антонелли может стать соперником Расселла»

Хельмут Марко, ранее занимавший должность консультанта Red Bull по автоспорту, редко высказывался в положительном ключе о конкурентах из Mercedes. Однако после ухода с поста, австриец получил больше свободы в оценках и теперь может открыто выражать своё мнение о командах Формулы 1.

По словам Марко, в нынешних условиях все коллективы располагают полными данными о собственных возможностях. «Теперь у команд есть все данные. Все знают свои сильные места, а если вы не Mercedes, то и слабые. Именно их команды и постараются скорректировать, но учитывая бюджетные ограничения, сделать это будет не так и просто», — отметил он.

Марко подчеркнул, что изначально ожидалось доминирование Mercedes за счёт их двигателя. Однако, по его мнению, сюрпризом стало и впечатляющее шасси коллектива. «Ожидалось, что Mercedes будут доминировать благодаря двигателю, но и их шасси стало приятным сюрпризом. У них не только лучший двигатель, но и лучшее шасси. Mercedes будет доминировать – это стало всем ясно, когда они смогли показать свою скорость на пустой трассе», — добавил специалист.

Кроме того, Марко выделил Кими Антонелли, который, по его словам, демонстрировал высокую скорость во всех молодёжных сериях. Сейчас у молодого гонщика накоплен значительный опыт, и если он сумеет сохранить стабильную форму, то вполне способен составить серьёзную конкуренцию Джорджу Расселлу.