Solaris установил рекорд по квартальным продажам в России, увеличив объёмы вдвое

С января по сентябрь текущего года в России количество зарегистрированных автомобилей с логотипом Solaris достигло 21 519 единиц. Данный показатель на 119% превышает аналогичные данные прошлого года, когда по всей стране было поставлено на учет 9845 машин этого бренда. Соответствующую статистику приводит автоэксперт Олег Мосеев.

Доля Solaris на российском рынке за указанный период выросла с 1,03% до 2,45%. Таким образом, увеличение составило 1,42 процентного пункта. Абсолютное большинство новых автомобилей Solaris приобретали частные лица — 18 232 автомобиля, что соответствует 84,7% от общего числа. Юридические лица зарегистрировали 3287 машин, занимая долю в 15,3%.

Наибольший спрос пришёлся на кроссовер Solaris HC, ранее известный как Hyundai Creta — за девять месяцев было отмечено 7922 регистрации этой модели. Второе место по популярности удерживает KRX (ранее Kia Rio X-Line) с результатом 5504 автомобиля. Замыкает тройку лидеров модель KRS (седан Kia Rio), на счету которой — 5279 реализованных машин.

Эксперты «Автостата» сообщают, что в сентябре продажи автомобилей Solaris достигли своего пика — россияне зарегистрировали 4028 новых машин этой марки, что является наивысшим месячным результатом за весь период присутствия бренда на российском рынке.

По итогам третьего квартала 2024 года общее количество регистрации машин Solaris составило 11 022 экземпляра. Это на 70% больше, чем результаты второго квартала, а также на 175% превышает показатели первого квартала.