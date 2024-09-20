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Марио Изола: На трассе значительно увеличилась скорость

В компании Pirelli обратили внимание на новый подход команд к использованию шин во время тренировок в Сингапуре по сравнению с прошлым этапом в Баку. Все коллективы активно тестировали резину состава C3 на трассе Марина-Бей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 20:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В компании Pirelli обратили внимание на новый подход команд к использованию шин во время тренировок в Сингапуре по сравнению с прошлым этапом в Баку. Все коллективы активно тестировали резину состава C3 на трассе Марина-Бей.

Некоторые команды во время длинных серий кругов не ограничились только жёсткими и средними шинами, но испытали и мягкую резину.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport, поделился мнением: «День прошел без проблем. Все команды протестировали все три доступных состава шин, ездили с разной нагрузкой топлива.

На данный момент даже на мягких шинах гранулирования не наблюдается, что открывает перспективу использования их в гонке в воскресенье. Будет интересно посмотреть, как команды спланируют третью тренировку: кто-то выберет сохранить комплект средних шин, а кто-то сэкономит мягкие для квалификации».

Скорость на трассе увеличилась по сравнению с прошлым годом, даже превысив прошлогодний результат по квалификации. Это может быть результатом не только улучшения машин, но и тщательной уборки трассы высоконапорными моечными машинами.

Качественное покрытие асфальта способствует увеличению скорости машин, и время круга будет продолжать снижаться по мере обрастания трассы отработанной резиной. Предварительные расчеты команд говорят о том, что круговые результаты в квалификации не превысят 1'29,200.

Однако непредсказуемым фактором может стать погода, ведь в районе Сингапура возможны внезапные дожди, которые могут изменить условия гонки и повлиять на сцепление машин с дорогой».

Источник

Марио Изола (10)Pirelli (29)

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