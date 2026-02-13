Марио Изола: Шины работают так, как мы и ожидали

Компания Pirelli заявила о положительных результатах прошедших тестов шин в Бахрейне. Представители производителя отметили, что в условиях жаркой погоды покрышки демонстрировали устойчивость к перегреву, позволяли преодолевать значительные дистанции и продолжительное время сохраняли рабочие характеристики.

Директор по автоспорту компании, Марио Изола, подчеркнул: «Первые три дня тестов в Бахрейне, как и аналогичные испытания в Барселоне, подтвердили, что данные прошлогодних тестов на машинах 2025 года были довольно показателями».

По словам Изолы, поведение шин полностью соответствует ожиданиям инженеров и гонщиков. Новая резина обладает улучшенной механической прочностью, устойчива к появлению микротрещин, что было отмечено в ходе последних заездов. Кроме того, покрышки не склонны к перегреву.

Изола также отметил, что пилоты постепенно привыкают к системе распределения мощности. Следы проколов на шинах свидетельствуют о том, что гонщики изменили манеру прохождения поворотов. По его словам, при выходе из виража из-за особенностей распределения мощности задняя ось начинает проскальзывать, что приводит к росту температуры шин и частичной потере сцепления с трассой.

В ближайшую неделю, по мнению руководителя Pirelli, команды сосредоточатся на работе над скоростью, однако, скорее всего, не будут показывать максимальные возможности своих автомобилей. Проведенные совместно с имитацией гоночных условий тесты должны дать более полное представление о том, чего ожидать в начале сезона. Это позволит скорректировать выбор шин для следующих этапов, начиная с Гран-при в Майами, так как покрышки на этот этап еще не отправлены», – отметил Марио Изола.