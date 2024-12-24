Льюис Хэмилтон: Норрис удивляет даже самого себя

Чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти выразил мнение, что Ландо Норрис был приятно удивлен своей способностью соперничать с Максом Ферстаппеном в прошлом сезоне. По мнению Андретти, Ландо проделал огромную работу, оживив интерес к гонкам Формулы 1 благодаря своим поединкам с Ферстаппеном. Бывший чемпион также высказал признательность команде McLaren за предоставленный болид, который позволил Норрису и его партнёру Оскару проявить свой потенциал.

Марио Андретти подчеркнул, что Ландо, как и любой молодой пилот, переходящий на высший уровень с большим потенциалом для роста, должен быть осведомлён о своих слабостях. Например, вначале у него не ладились старты. Однако он поработал над этим, осознав, что это неотъемлемая часть его профессионального развития, и смог улучшить ситуацию.

Андретти также отметил, что молодым гонщикам, включая Ландо и Оскара, ещё предстоит научиться справляться с высоким давлением. Взгляд в будущее позволяет ему видеть в них потенциальных будущих чемпионов мира. По мнению эксперта, когда пилот способен одерживать победы на таком уровне, ему следует стремиться к чему-то более значимому.