Mansory отказывается от Mercedes-AMG G63 Gone Wild Edition

Немецкий тюнер Mansory представил свою последнюю работу - модифицированный Mercedes-AMG G63. Этот внедорожник получил название G850 и предлагает еще большую мощность и роскошь, чем оригинал.

Одной из ключевых особенностей этого G63 является выпуклый капот из углеродного волокна, который придает автомобилю более агрессивный вид. Но не только внешность была обновлена - интерьер внедорожника также получил свежий внешний вид. Он был переработан с использованием белой кожи и зеленых акцентов, создавая яркий и стильный образ.

Обвес Mansory G850 для Mercedes-AMG G63 включает в себя множество изменений. Передняя панель была обновлена с использованием кованых компонентов из углеродного волокна, включая решетку радиатора. Кастомный капот и новый корпус из кованого углеродного волокна на крыше с двумя светодиодными полосами делают этот автомобиль по-настоящему уникальным.

Модификации также затронули заднюю часть G63. Здесь можно увидеть фиксированное заднее антикрыло, характерный бампер и новый кронштейн запасного колеса, все выполненные из кованого углеродного волокна.

Интерьер G850 был обновлен с использованием мягкой белой кожи. Этот выбор материала распространяется на сиденья, туннель трансмиссии, центральную консоль, дверные панели, приборную панель и даже рулевое колесо. Неоново-зеленые ремни безопасности на заднем сиденье и зеленый узор из углеродного волокна на центральной консоли и рулевом колесе добавляют ярких акцентов в интерьер.

Под капотом G850 находится мощный 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. В результате модификаций мощность этого двигателя достигает впечатляющих 900 л.с. и крутящего момента 1200 Нм. Конечно, такая мощность не доступна всем, и Mansory предлагает различные варианты мощности для своего G850.

Таким образом, Mansory G850 является впечатляющим и эксклюзивным вариантом Mercedes-AMG G63. Его обновленный внешний вид и улучшенные характеристики делают этот автомобиль настоящим монстром на дороге.

Фото: Carsweek.ru

Источник: Carsweek.ru

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