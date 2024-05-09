Макс Ферстаппен: Зак Браун стремится изменить обстановку

В свежем интервью в Майами глава команды McLaren Зак Браун высказался о уходе Эдриана Ньюи из Red Bull Racing. Он также добавил, что McLaren получает значительное количество резюме от сотрудников чемпионской команды.

На замечания Брауна отреагировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, подчеркнув, что команда не может повлиять на такие заявления. «Я его понимаю, так как все стремятся к нашим специалистам, что является обычным делом в мире Формулы 1. Но меня не интересуют подобные вещи. Я вижу заголовки, но не открываю их», - отметил Ферстаппен.

В то же время гонщик признал, что наличие контракта не гарантирует, что кто-то из сотрудников не перейдет в другую команду, если почувствует такое желание. «Невозможно гарантировать абсолютно всё в жизни. Я могу не проснуться завтра утром - это естественные процессы», - подчеркнул он.

Ферстаппен также отметил, что важно, чтобы все чувствовали себя ценными и оцененными в команде. «Важно, чтобы все были довольны своей работой и понимали, что их усилия ценятся. Это касается множества личностных аспектов», - подытожил гонщик.