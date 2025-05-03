Макс Ферстаппен о своем триумфе: "Я рад, что никто не пострадал"

После спринтовой гонки в Майами гонщику Максу Ферстаппену был вынесен 10-секундный штраф. Причина – небезопасное выезжание на пит-лейн, в результате чего он задел машину пилота Кими Антонелли, находившегося на пит-стопе. Команда Red Bull Racing признала свою вину в произошедшем. В результате инцидента ни один механик не пострадал, а машины получили лишь минимальные повреждения.

Сам гонщик Макс Ферстаппен отреагировал на произошедшее следующим образом: «В этом году было много различных ситуаций на пит-лейне, и каждая из них уникальна. К сожалению, такие инциденты случаются, но нам нужно разобраться в причинах. Главное, что никто не пострадал. Взаимодействие с современными машинами может привести к непредсказуемым последствиям».

Комментарий руководителя Red Bull Racing, Кристиана Хорнера, касательно инцидента на пит-лейне был кратким: «Это была человеческая ошибка. Мы извлечем из этого уроки».