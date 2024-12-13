Макс Ферстаппен выразил гордость своим титулом

Гонщик команды Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, прибыл в Руанду, чтобы принять участие в торжественной церемонии FIA Gala, где он в четвертый год подряд был удостоен звания чемпиона мира Формулы 1. Перед вручением награды Ферстаппен выразил особую гордость за титул 2024 года и поделился своим прогнозом на предстоящий сезон.

"Каждый из моих титулов уникален и особенный по-своему. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась наша команда в этом сезоне, я все равно смог одержать победу и стою здесь с вами – это для меня огромное достижение. Новое место проведения церемонии вдохновляет меня на этот вечер", - отметил Макс Ферстаппен.

"В середине сезона наша команда столкнулась с определенными трудностями, что сделало борьбу еще более напряженной. Мы должны продолжать упорно работать и стремиться совершенствовать наш болид. У нас уже есть идеи о том, что нужно предпринять, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне и бороться за победы", - добавил гонщик.

"Я убежден, что в 2025 году нам предстоит ожесточенная борьба среди нескольких команд-лидеров. Я верю, что нас ждет захватывающий сезон", - заключил Макс Ферстаппен, делая прогноз на будущее.