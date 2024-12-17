Макс Ферстаппен: Моя цель — остаться в команде

По информации, полученной от Макса Ферстаппена в интервью для Viaplay, публика обсуждала его возможный переход в другую команду вследствие кризиса в Red Bull. Тем не менее, гонщик заявил, что не планирует покидать текущую команду и остается верен своему решению.

Ферстаппен отметил, что в Формуле 1 редко бывает случай, когда спортсмен выходит из контракта так же легко, как это происходит в футболе. Он подчеркнул, что в настоящий момент не имеет намерений менять команду, несмотря на неизвестность, что может произойти через годы. Гонщик подчеркнул, что не стоит забегать вперед и гадать о будущем, поскольку многое в жизни зависит от обстоятельств.

Макс выразил удовлетворение своим нынешним положением, отметив успех команды. Он подчеркнул, что, хотя хотел бы иметь более конкурентоспособный болид, он чувствует себя комфортно в коллективе. Гонщик отметил, что он ценит труд своих коллег, которые работают на победы. Ферстаппен подчеркнул, что не имеет нареканий к своей команде.

В период середины сезона Red Bull столкнулся с трудностями, но гонщик рассказал, что важным для него было активно принимать участие в поиске решений вместо попыток уйти от проблемы. Ферстаппен уверен, что в 2026 году, когда вступят в силу изменения в регламенте, у Red Bull появится более сильный болид. Гонщик выразил свою уверенность в команде и ее способности справиться с поставленными задачами.