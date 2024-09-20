Макс Ферстаппен будет выслушан стюардами

Согласно последней информации, стюарды Гран При Сингапура вызвали на допрос гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена в связи с использованием ненормативной лексики в ходе официальной пресс-конференции FIA, прошедшей в четверг.

Молодой спортсмен, обладатель титула чемпиона мира, в своем выступлении делился впечатлениями о поведении своего болида на трассе в Баку, воспользовавшись нарицательным словом на букву "Ф". Данное высказывание расценивается как нарушение параграфа 12.2.1.k Международного спортивного кодекса.

За день до этого президент FIA Мохаммед бен Сулайем обратился к участникам чемпионата с призывом отказаться от применения грубой лексики, чтобы не являться плохим примером для молодого поколения. Приглашение Макса на встречу со стюардами сегодня свидетельствует о серьезном подходе в FIA к данной проблеме.