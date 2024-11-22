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Макс Ферстаппен: Ощущение, будто я пилотирую по льду

В рамках второй сессии свободных заездов Гран При Лас-Вегаса Максу Ферстаппену и Серхио Пересу пришлось столкнуться с проблемами из-за красных флагов, что помешало им выполнить быстрые круги на шинах Soft.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.11.2024, 11:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В рамках второй сессии свободных заездов Гран При Лас-Вегаса Максу Ферстаппену и Серхио Пересу пришлось столкнуться с проблемами из-за красных флагов, что помешало им выполнить быстрые круги на шинах Soft. Гонщики команды Red Bull Racing в итоге оказались на необычно низких позициях в общем зачёте.

Макс Ферстаппен, занимающий 17-е место, поделился своими впечатлениями: «Трасса сегодня очень скользкая, и у нас возникли серьёзные трудности с сцеплением шин с дорогой, особенно на быстрой попытке. На длинной серии показатели выглядят лучше, но нам нужно ещё поработать».

«Как я уже упоминал, мы отстаем на быстрой попытке. Это частично объясняется уникальными условиями гонки - здесь довольно прохладно, но всем приходится столкнуться с этим. Нам необходимо понять, какие действия можно предпринять».

Он также добавил: «Скорость на этой трассе во многом зависит от работы шин. У нас нет особых проблем с балансом машины, но шины не обеспечивают должного сцепления с дорогой - это словно управление на льду».

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