Макс Ферстаппен: Для обгона батарея была недостаточно заряжена

На Гран При Японии Макс Ферстаппен завершил гонку на восьмой позиции, уступив в борьбе за более высокое место Пьеру Гасли из Alpine. Представитель Red Bull Racing объяснил, что из-за нехватки заряда батареи на прямой ему не хватило мощности, чтобы совершить обгон. Айзек Хаджар, другой гонщик команды, занял двенадцатое место и остался без очков.

Ферстаппен отметил, что приложил максимум усилий, чтобы отыграть позиции и заработать очки для команды. Он подчеркнул хороший старт и активную борьбу в гонке, но отметил, что Гасли действовал безошибочно и не предоставил возможности для обгона. По словам Макса, главной проблемой стала нехватка заряда батареи в решающие моменты гонки, а также трудности, с которыми столкнулась команда на протяжении всего гоночного уик-энда.

Гонщик добавил, что впереди у коллектива целый месяц для анализа и работы над машиной. Он подчеркнул важность поиска ритма, понимания особенностей болида и настройки двигателя, выразив уверенность в полной отдаче всех членов команды. В ближайшие недели Red Bull Racing планирует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности.

Айзек Хаджар прокомментировал свое выступление, назвав гонку в Японии затяжной. По его словам, старт прошёл удачно, а на первом круге удалось показать хороший темп. План Хаджара заключался в борьбе с Пьером Гасли, однако на обратной прямой практически полностью иссяк запас энергии, что помешало навязать борьбу.

Хаджар также отметил, что появление автомобиля безопасности произошло в неудачный момент, из-за чего вернуть позиции и заработать очки оказалось сложно. Несмотря на попытки опередить соперников из Audi, скорости для обгона не хватило. Гонщик подчеркнул, что команда активно работает над устранением проблем с расходом энергии, и выразил надежду на улучшение результатов к следующему этапу в Майами.

Руководитель команды Лоран Мекис подвёл итоги этапа, отметив, что японская гонка позволила узнать больше о недостатках текущей машины. По его словам, было важно, чтобы оба гонщика преодолели полную дистанцию для сбора необходимой информации. Мекис признал, что команде предстоит большая работа по устранению отставания от лидеров.

Он подчеркнул, что не существует одной определяющей области, требующей улучшения — необходимо совершенствовать все компоненты. Несмотря на сложное положение, Мекис выразил уверенность в коллективе и пообещал, что команда проведёт глубокий анализ данных в период до следующего этапа. По его словам, в Милтон-Кинсе приложат максимум усилий, чтобы подготовиться к гонке в Майами и показать прогресс.