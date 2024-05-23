Магнуссен не обеспокоен контрактом

В скором времени истекает контракт гонщиков команды Haas F1. Ситуация с их дальнейшим будущим остается неопределенной. Если Нико Хюлкенберг уже объявил о своем переходе в Sauber и Audi, то для Кевина Магнуссена пока нет ясности в отношении продления контракта.

Сам гонщик выразил свою позицию по этому поводу: «Меня не беспокоит текущее положение с контрактом. Я бы хотел продолжить выступления в Формуле 1 и в следующем году. Однако реальность такова, что даже несколько неудачных заездов могут резко снизить вашу стоимость на рынке».

Магнуссен также подчеркнул важность поддержания высокого уровня профессионализма: «Часто говорят, что ваше мастерство определяется последними гонками, и это правда. Поэтому для меня важно всегда добиваться максимальных результатов. Я в основном не обращаю внимания на статистику, но мой приоритет – набирать очки, учитывая, что в этом сезоне у нас отличная машина».