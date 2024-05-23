Главная Новости Haas F1 Team Магнуссен не обеспокоен контрактом
Новости

Магнуссен не обеспокоен контрактом

В скором времени истекает контракт гонщиков команды Haas F1. Ситуация с их дальнейшим будущим остается неопределенной.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 15:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В скором времени истекает контракт гонщиков команды Haas F1. Ситуация с их дальнейшим будущим остается неопределенной. Если Нико Хюлкенберг уже объявил о своем переходе в Sauber и Audi, то для Кевина Магнуссена пока нет ясности в отношении продления контракта.

Сам гонщик выразил свою позицию по этому поводу: «Меня не беспокоит текущее положение с контрактом. Я бы хотел продолжить выступления в Формуле 1 и в следующем году. Однако реальность такова, что даже несколько неудачных заездов могут резко снизить вашу стоимость на рынке».

Магнуссен также подчеркнул важность поддержания высокого уровня профессионализма: «Часто говорят, что ваше мастерство определяется последними гонками, и это правда. Поэтому для меня важно всегда добиваться максимальных результатов. Я в основном не обращаю внимания на статистику, но мой приоритет – набирать очки, учитывая, что в этом сезоне у нас отличная машина».

Источник

Haas F1 Team (39)Кевин Магнуссен (24)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация