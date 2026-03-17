Льюис Хэмилтон выступил с обращением к фанатам из Китая

После завершения Гран При Китая Льюис Хэмилтон обратился с благодарственным сообщением к своему фан-клубу в Китае.

Пилот выразил признательность поклонникам, отметив, что поддержка TeamLH China остается важной для него уже на протяжении 20 лет. Хэмилтон подчеркнул, что фанаты сопровождали его не только на этапах в Шанхае, но и по всему миру, вне зависимости от результатов.

Льюис отметил, что без этой поддержки ему было бы сложно добиться нынешних успехов. Он назвал своих болельщиков неотъемлемой частью своих побед и поражений, добавив, что испытывает благодарность за их постоянное присутствие рядом во время его спортивной карьеры.

В заключение Хэмилтон заявил, что впереди команду и его поклонников ждет еще много работы, и пообещал продолжить борьбу на трассе вместе со своей фанатской поддержкой.