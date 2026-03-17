Главная Новости Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон выступил с обращением к фанатам из Китая
Новости

Льюис Хэмилтон выступил с обращением к фанатам из Китая

Льюис Хэмилтон поблагодарил китайский фан-клуб TeamLH China за 20 лет поддержки после Гран При Китая, отметив их вклад в свои успехи в Формуле 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.03.2026, 18:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Китая Льюис Хэмилтон обратился с благодарственным сообщением к своему фан-клубу в Китае.

Пилот выразил признательность поклонникам, отметив, что поддержка TeamLH China остается важной для него уже на протяжении 20 лет. Хэмилтон подчеркнул, что фанаты сопровождали его не только на этапах в Шанхае, но и по всему миру, вне зависимости от результатов.

Льюис отметил, что без этой поддержки ему было бы сложно добиться нынешних успехов. Он назвал своих болельщиков неотъемлемой частью своих побед и поражений, добавив, что испытывает благодарность за их постоянное присутствие рядом во время его спортивной карьеры.

В заключение Хэмилтон заявил, что впереди команду и его поклонников ждет еще много работы, и пообещал продолжить борьбу на трассе вместе со своей фанатской поддержкой.

Источник

Льюис Хэмилтон (327)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация