Главная Новости Mercedes Льюис Хэмилтон: Не существует никого, кто бы любил проигрывать.
Новости

Льюис Хэмилтон: Не существует никого, кто бы любил проигрывать.

В ходе квалификации к спринту Льюис Хэмилтон продемонстрировал седьмое время и, естественно, был недоволен. Однако на старте короткой гонки в субботу он смог немного отыграться, поднявшись до первой пятерки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.11.2024, 19:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В ходе квалификации к спринту Льюис Хэмилтон продемонстрировал седьмое время и, естественно, был недоволен. Однако на старте короткой гонки в субботу он смог немного отыграться, поднявшись до первой пятерки. Впрочем, затем его обогнал Шарль Леклер, его будущий напарник из команды Ferrari.

После гонки журналисты спросили семикратного чемпиона о том, надеется ли он, что в следующем сезоне ему удастся показать лучшие результаты и выступить успешнее.

"Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос", – прокомментировал Льюис в интервью для Sky Sports. "Сейчас мне не очень важно, что происходит в будущем. Моя цель – провести последние две гонки, выполнить свою работу и завершить этот сезон, наслаждаясь предстоящими зимними каникулами.

Я осознал, что самое важное – это наслаждаться жизнью. Я очень признателен за возможность заниматься любимым делом даже в трудные дни. Мне повезло продолжать выступать в Формуле 1 и соперничать с такими замечательными гонщиками.

Бывает обидно, когда все не идет так, как хочется. Никто не любит проигрывать, но так бывает на пути к успеху", – добавил он.

Источник

Льюис Хэмилтон (111)Mercedes (252)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация