Льюис Хэмилтон: Не существует никого, кто бы любил проигрывать.

В ходе квалификации к спринту Льюис Хэмилтон продемонстрировал седьмое время и, естественно, был недоволен. Однако на старте короткой гонки в субботу он смог немного отыграться, поднявшись до первой пятерки. Впрочем, затем его обогнал Шарль Леклер, его будущий напарник из команды Ferrari.

После гонки журналисты спросили семикратного чемпиона о том, надеется ли он, что в следующем сезоне ему удастся показать лучшие результаты и выступить успешнее.

"Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос", – прокомментировал Льюис в интервью для Sky Sports. "Сейчас мне не очень важно, что происходит в будущем. Моя цель – провести последние две гонки, выполнить свою работу и завершить этот сезон, наслаждаясь предстоящими зимними каникулами.

Я осознал, что самое важное – это наслаждаться жизнью. Я очень признателен за возможность заниматься любимым делом даже в трудные дни. Мне повезло продолжать выступать в Формуле 1 и соперничать с такими замечательными гонщиками.

Бывает обидно, когда все не идет так, как хочется. Никто не любит проигрывать, но так бывает на пути к успеху", – добавил он.