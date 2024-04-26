Лука Гиотто присоединяется к Dale Coyne Racing в серии IndyCar

29-летний итальянский гонщик Лука Гиотто, известный российским болельщикам по выступлениям в Формуле 2 за российскую команду Russian Time, готовится к дебюту в американской серии IndyCar. В 2017 году Гиотто стал партнером Артёма Маркелова и помог команде победить в молодёжном чемпионате.

С тех пор Лука приобрел ценный опыт в гонках на выносливость и сейчас выступает за польскую команду Inter Europol Competition в серии European Le Mans в категории LMP2.

Теперь же Гиотто готовится к новому вызову - дебюту в IndyCar. Он примет участие как минимум в двух этапах в составе команды Dale Coyne Racing: на автодроме Barber Motorsports Park в ближайший уик-энд и 11 мая в Индианаполисе, на кольце дорожного типа.

Сам гонщик заявил: «Я очень рад дебютировать в IndyCar. Мне всегда хотелось испытать свои силы в этой серии. Пилотирование машины на этой трассе - новый вызов для меня, и я готов к этому испытанию».

В команде надеются, что богатый опыт Луки поможет ему быстро адаптироваться. Перед гонщиком стоит сложная задача, ведь он ещё не выезжал на машине IndyCar, и первое знакомство с ней состоится на тренировке перед этапом в Алабаме.