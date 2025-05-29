Отсутствие новинок в Барселоне: заявление Лоусона оставляет фанатов разочарованными.

В последнем этапе в Монако Лиам Лоусон сумел финишировать восьмым месте, заработав свои первые очки в этом сезоне, что стало приятным сюрпризом для новозеландского гонщика из команды Racing Bulls. Его напарник, Айзек Хаджар, также показал отличный результат, финишировав на шестой строчке. Теперь Лоусон с нетерпением ждет гонки в Барселоне, надеясь на успешное выступление своей команды.

«Конечно, всегда приятно зарабатывать очки, - отметил Лиам Лоусон. - Уик-энд в Монако выдался удачным для нашей команды. Хотя моя личная работа была не безупречной, я с нетерпением жду следующей гонки и надеюсь продолжить наш прогресс».

Гонщик подчеркнул, что основная цель команды - попасть в топ-10. Однако одной из ключевых задач на предстоящем этапе является анализ влияния технической директивы FIA на расстановку сил на треке, поскольку она может повлиять на различные команды по-разному.

«Мы сосредоточены на своей работе, пытаясь максимально оптимизировать наш болид. Как это отразится на наших выступлениях - вопрос сложный. Изменения в переднем крыле могут оказать сильное воздействие на некоторые команды, в то время как другие даже не почувствуют разницы», - пояснил Лоусон.

Гонщик подчеркнул, что их цель - бороться за максимальные результаты, несмотря на то, что команда не привезла новых технических новинок в Барселону на предстоящий этап чемпионата.