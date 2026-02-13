Лоудон: Главное — «информация гонщиков очень точная»

Руководитель команды Cadillac F1 Грэм Лоудон подвёл итоги первых трёх дней официальных предсезонных тестов, проходивших в Бахрейне. Он отметил, что доволен результатами работы коллектива, а также особое внимание уделил вкладу опытных пилотов — Валттери Боттаса и Серхио Переса, которые предоставляют инженерам ценную и точную обратную связь о поведении автомобиля.

Лоудон рассказал, что коллектив смог провести насыщенную и продуктивную тестовую сессию. В отличие от первичных испытаний в Барселоне, где возникали мелкие технические трудности, в Бахрейне команда смогла сосредоточиться на изучении реакций машины на изменения настроек, а затем перейти к работе над скоростными показателями и гоночным темпом на длинных дистанциях. По его словам, за эти дни команда преодолела более 1700 километров, что является значительным достижением для нового коллектива.

Особую роль, по мнению Лоудона, сыграли два опытных пилота — Валттери Боттас и Серхио Перес. Руководитель команды подчеркнул, что их профессионализм и умение быстро адаптироваться к новым условиям позволили инженерам получить максимально точную информацию, необходимую для развития машины. Он отметил, что обратная связь от гонщиков помогает команде уверенно двигаться вперёд.

Лоудон также сообщил, что по возвращении на базу команда не планирует концентрироваться на какой-либо одной проблеме: «Мы просто намерены продвигаться вперёд во всех областях, поскольку нет ни одного аспекта, который бы вызывал тревогу». Он добавил, что в Формуле 1 крайне важно сохранять темп развития и не отставать от конкурентов, а каждый день работы на тестах приносит ощутимую пользу как для коллектива, так и для машины.

Отвечая на вопрос о том, насколько сильно изменится автомобиль к первому этапу сезона в Австралии, Лоудон отметил, что команда планирует постоянное совершенствование техники. Он подчеркнул, что для новой команды важно не рассматривать первую гонку как конечную цель, а постоянно прогнозировать последующие шаги и улучшения. По его мнению, по ходу сезона болид Cadillac F1 будет эволюционировать, как и автомобили других участников чемпионата.