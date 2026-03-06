Лоудон: «Наш проект — это цепь событий, которые происходят впервые»

Грэм Лоудон, руководитель команды Cadillac, дебютирующей в Формуле 1, прокомментировал первые шаги коллектива на историческом этапе в Австралии. По словам Лоудона, несмотря на все неизбежные трудности, сам факт участия двух машин MAC-26 в пятничных тренировках вызывает у него удовлетворение.

В ходе общения с прессой Лоудон отметил, что команда столкнулась с большим количеством организационных и технических задач, которые необходимо решать в оперативном режиме. «Сейчас на трассе мы работаем с двумя машинами впервые — на тестах регламент разрешал использовать лишь одну. Новый проект буквально каждый день преподносит нам что-то неожиданное, и сегодняшний день не стал исключением», — подчеркнул Грэм Лоудон.

Он добавил, что в Мельбурне команда представила ряд технических новинок, однако испытания сопровождались определёнными сложностями. Тем не менее, руководитель Cadillac считает это вполне естественным для нового коллектива. «Периодически возникали мелкие проблемы, например, с зеркалами заднего вида, но с этим мы справимся», — уверяет Лоудон.

Грэм Лоудон напомнил, что для Cadillac F1 текущий этап — лишь начало долгого пути: «Для нас главная задача — выйти на старт и принять участие в гонках. Гонка в Мельбурне — это старт большого путешествия, а не финальная цель».

Комментируя результаты первой тренировки, где одна из машин Cadillac оказалась впереди Alpine, Лоудон отметил, что делать выводы о расстановке сил пока рано. «В тренировках сложно понять, на каком уровне находятся соперники. Всем предстоит большая работа», — заявил он.

Лоудон подчеркнул, что коллективу удалось достичь немалого за год совместной работы, и напомнил, что уже завтра исполнится ровно год с момента одобрения заявки Cadillac на участие в чемпионате. За это время команде удалось не только спроектировать и построить машины, но и сформировать прочную рабочую структуру — от найма сотрудников до создания инфраструктуры.

«Если бы нам тогда сказали, что на Гран При Австралии мы привезём две машины и начнём наш путь в Формуле 1, мы бы были этому очень рады», — отметил Лоудон.

Он также прокомментировал ситуацию с топ-командами: «Даже такие коллективы, как Aston Martin, сталкиваются с трудностями, но быстро их преодолевают. Мы же только в начале пути, но считаю, что стартовали весьма достойно».

В заключение Лоудон подчеркнул, что внутри команды царит уверенный настрой: «Наша цель — создать такую атмосферу, чтобы люди гордились работой в Cadillac F1 и не хотели уходить. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении, и для меня быть частью этого проекта — большая честь».