Лоудон: "Мы строим наш корабль прямо во время плавания"

Американская команда Cadillac, готовящаяся к дебюту в Формуле 1, всё чаще заявляет о себе в социальных сетях. Если ранее подготовка коллектива проходила в основном вне поля зрения публики, то сейчас, на завершающем этапе, команда становится всё более заметной.

После окончания сезона к выполнению обязанностей пилота Cadillac F1 приступил Валттери Боттас. На этой неделе он посетил базу команды в Сильверстоуне для примерки гоночного сиденья — об этом уже сообщалось ранее. Новое видео, опубликованное командой, дало слово руководителю коллектива, Грэму Лоудону.

Грэм Лоудон отметил, что все ключевые этапы подготовки были спланированы заранее, и выразил удовлетворение тем, что процесс переходит в активную фазу. Он подчеркнул: «Сейчас начинается самое интересное».

Руководитель Cadillac напомнил, что Формула 1 — это командный спорт, который популярен во всём мире. Он считает, что коллективу Cadillac удается сохранить настоящий командный дух и придерживаться базовых ценностей. По его словам, успех зависит прежде всего от людей, работающих в команде, и сейчас Cadillac старается привлекать лучших специалистов отрасли, продолжая формировать коллектив и в ходе подготовки к сезону.

По словам Лоудона, на финальной стадии подготовки все сотрудники работают максимально сосредоточенно и энергично, что критически важно при работе с техникой. Особое внимание уделяется соблюдению сроков, оставшихся до первого этапа в Мельбурне, а примерка сиденья также становится значимым шагом на этом пути.

Команда использует текущий этап для укрепления внутренних связей: в это время конструкторы, инженеры и механики начинают тесно взаимодействовать, что, как отмечает Лоудон, создаёт особую атмосферу. Руководитель команды доволен темпами подготовки и отмечает поддержку, которую коллектив ощущает на этом этапе.