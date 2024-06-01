Дисциплина и терпение – ключевые качества, отмечает Лоран Мекис

Команда Toro Rosso, известная своим участием в карьерном росте молодых гонщиков Red Bull, претерпела изменения и сейчас представлена как Visa RB. Здесь гонщики Юки Цунода и Даниэль Риккардо, обладающий обширным опытом, демонстрируют свои навыки. Во главе команды теперь Лоран Мекис, а Петер Байер занимает пост исполнительного директора.

В интервью PlanenF1 Лоран Мекис поделился: "Я пришёл в проект, который мы воспринимаем как задачу по созданию новой команды. У нас уникальный шанс формировать новый облик команды и бросить вызов лидерам".

Энтузиазм и чувство чести перед командой описывают нынешнюю ситуацию. Visa RB имеет возможность стать более конкурентоспособной благодаря выделенным средствам. Однако они уступают топ-командам по ресурсам и инфраструктуре, планируя решить эти вопросы и стать успешнее.

Команда уже вступила в борьбу и столкнулась с первоочередными задачами. Несмотря на текущие отставания, Visa RB намерена добиваться успеха в долгосрочной перспективе. Для этого требуются дисциплина, терпение и постоянное стремление к улучшениям.

Пример McLaren показывает, что прогресс возможен в короткие сроки. Однако Visa RB не планирует полностью избавиться от тени Red Bull Racing. Лоран Мекис разделяет видение о 6-м или даже 5-м месте в Кубке конструкторов как цель на долгосрочную перспективу.

На текущий момент Visa RB занимает 6-е место в командном зачёте после восьми этапов сезона, что свидетельствует частичном успехе. Но команда стремится добиться большего и продолжает двигаться вперёд.