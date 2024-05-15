Лиуцци занимает третье место в Гран-при Эмилии-Романьи.

Бывший профессиональный гонщик из мира автоспорта и стюард гоночной серии Формула Е, Витантонио Лиуцци, получил приглашение от Международной автомобильной федерации на роль третьего стюарда на Гран При Эмилии-Романьи.

Вместе с Лиуцци в заседаниях по обсуждению спорных ситуаций на трассе будут участвовать представитель американской IMSA, Тим Майер, сын бывшего главы команды McLaren, и эксперт по раллийным гонкам из Австралии, Мэтью Селли.

На различных этапах сезона в качестве третьего стюарда выступали разные специалисты: в Бахрейне – Дерек Уорик, в Жидде, Шанхае и Майами – Витантонио Лиуцци, в Мельбурне – Джонни Херберт, а в Сузуке – Энрике Бернольди.