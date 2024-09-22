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Погрузитесь в идеальное совершенство Flat-12 Porsche 917

Порше 917 - один из самых желанных и ценных гоночных автомобилей всех времен. Несмотря на это, многие владельцы не стесняются брать их на трек.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
22.09.2024, 19:02·2 мин
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Фото: Motor1.com

Порше 917 - один из самых желанных и ценных гоночных автомобилей всех времен. Несмотря на это, многие владельцы не стесняются брать их на трек. Один из таких автомобилей недавно побывал на Нюрбургринге, и благодаря камерам, мы можем увидеть, каково это - управлять им на деле.

Этот 917, окрашенный в свою характерную зеленую и белую раскраску, когда-то принадлежал легенде автоспорта Дэвиду Пайперу, который использовал его для участия в гонках в начале 1970-х, включая 24 часа Ле-Мана. Сейчас его поддерживает компания PS Automobile, дилер в Германии, для участия в исторических мероприятиях.

На YouTube-канале компании была установлена камера на шлем водителя во время недавнего события на Гран-при трассе Нюрбургринга, дав нам небольшой отрывок того, каково это управлять иконичным гоночным Порше.

Ультра-узкий кокпит мгновенно привлекает внимание на экране, с едва заметной полоской лобового стекла для взгляда на трассу. Переключатель находится прямо рядом с правой ногой водителя, а руль находится у них на коленях. Без гидроусилителя и гидротормозов, мы уверены, что 917 не является самым простым в управлении.

Несмотря на то, что автомобиль не идет на все 100%, 917 легко обходит все другие машины на трассе, включая несколько современных гоночных автомобилей Porsche GT и Ferrari F40. Конечно, этому автомобилю может быть более 50 лет, но он все еще невероятно быстр по современным меркам.

Более впечатляющим, чем скорость 917, является его звук. Этот атмосферный плоский двенадцатицилиндровый мотор - один из лучших звучащих гоночных двигателей. Из сиденья водителя кажется, что все, что можно услышать, это звук впуска. Но мы не жалуемся.

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