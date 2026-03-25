Линдблад: «Сузука» — трасса, на которой необходима отвага

Перед предстоящим этапом Гран При Японии молодой гонщик Racing Bulls Арвид Линдблад поделился своими ожиданиями от дебюта на знаменитой трассе в Сузуке.

Линдблад отметил, что команда начала неделю в Японии на высокой ноте, представив специальную ливрею на мероприятии Red Bull Tokyo Drift в столице страны. Он рассказал, что атмосфера события, посвящённого японской автомобильной культуре, произвела на него сильное впечатление и сравнил произошедшее с кадрами из фильма.

По словам пилота, ему довелось прокатиться на пассажирском сиденье во время дрифт-шоу, что стало для него новым и необычным опытом. Линдблад признался, что ощущения оказались даже более захватывающими и экстремальными, чем он ожидал, несмотря на его привычку к высоким скоростям и крутым виражам.

Гонщик также подчеркнул, что участие в мероприятии стало ещё одним подтверждением поддержки творческих инициатив со стороны команды. Особое восхищение у него вызвал хромированный красный цвет новой раскраски, и он с нетерпением ожидает выхода на трассу в обновлённом болиде.

Линдблад рассказал, что предыдущие этапы в Австралии и Китае стали для него совершенно разными по опыту, позволили приобрести новые знания и выявили аспекты, над которыми ещё предстоит работать. Теперь он нацелен на выступление в Сузуке, отмечая, что трасса славится своей скоростью и плавностью и требует от гонщиков особой отваги в ряде поворотов.

Пилот подчеркнул, что именно такие трассы, как Сузука, делают гонки по-настоящему захватывающими и возвращают к истокам любимого вида спорта.