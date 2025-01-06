Список бедственных автомобилей на вторичном рынке: лидер антирейтинга

Британские страховщики на страже надежности. Рейтинг проблемных авто на бензине появился благодаря совместным исследованиям британского издания Whatcar и европейских страховщиков MotorEasy. Они проделали масштабную работу, опросив почти 30 тыс владельцев авто, которые поделились проблемами, возникшими с автомобилями за два года эксплуатации.

Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что самым ненадежным авто на бензине оказался BMW 4 серии. Интересно, что проблемными являются только модели купе и кабриолет, выпущенные с 2013 по 2020 годы.

Проблемы лидера антирейтинга. Четвертая часть всех владельцев данных моделей перечислили основные проблемы, которые вынудили их отправить автомашину в сервис. Чаще всего называли неисправности аккумуляторной батареи, мотора, электрики, тормозной и топливной систем, кондиционера.

И хотя для трети владельцев BMW ремонт ничего не стоил, так как производился по гарантии, для их менее удачливых собратьев плата за ремонт достигала 1 тыс фунтов. Помимо суммы в чеке, расстраивала владельцев и продолжительность ремонта. Более половины авто провели в автосервисах более недели.

Площадки, торгующие подержанными авто в России, позволяют без труда найти BMW из антирейтинга. Например, в столице можно купить 4 серию по цене около 3 млн руб в зависимости от пробега и кузова.

Кроме купе и кабриолета BMW 4-Series топовые позиции в антирейтинге заняли

кроссовер MG ZS (выпуск с 2017),

городской автомобиль Fiat 500 (выпуск с 2008).

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Фото: BMW.