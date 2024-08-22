Liberty Media продаст свою долю в Формуле 1, чтобы приобрести MotoGP

В самом начале апреля корпорация Liberty Media, владельцы гоночной серии Формула 1, объявили о своем намерении приобрести компанию под названием Dorna Sports S.L, которая владеет коммерческими правами на популярные мотогонки MotoGP.

В соответствии с условиями этой масштабной сделки, Liberty Media должны выплатить 5 миллиардов долларов за 86% акций Dorna. Примерно две трети этой суммы будут переданы банковским переводом, а оставшаяся треть оплаты будет совершена за счет передачи акций самой Формулы 1.

Не менее любопытным является факт, что в специальном документе компании Liberty Media, который был выпущен в связи с этой сделкой, говорится о планах продажи 10 650 000 обыкновенных акций Формулы 1 с целью покрытия части затрат на приобретение Dorna с использованием средств из чистой прибыли.

Представитель Liberty Media заверил общественность, что в случае невозможности продажи акций, это не повлияет на ход сделки по покупке Dorna, которая, по всей видимости, будет завершена к концу текущего года.

Согласно сообщению, бизнес, связанный с MotoGP, после завершения сделки будет входить в состав Formula 1 Group, однако будет функционировать отдельно от Формулы 1. Это условие наложено регулирующими органами и направлено на предотвращение возможных проблем, связанных с антимонопольным законодательством, которые могли бы возникнуть в связи с одновременным владением двумя крупнейшими мировыми сериями гоночного и мотоциклетного спорта.