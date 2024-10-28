Лиам Лоусон: Я старался избежать столкновения

По ходу Гран При Мехико Лиам Лоусон неоднократно привлекал к себе внимание. Всё из-за своей агрессивной езды на трассе - он был настойчив в атаке и непреклонен в обороне. Однако его гонка закончилась неудачей из-за сломанного переднего крыла.

На несколько кругов до финиша Лоусон защищался от наступления Франко Колапинто и не собирался уступать гонщику из Williams. В результате произошло столкновение машин, и Лиам пришлось заехать в боксы команды Visa RB заменить носовой обтекатель. Естественно, лишний пит-стоп привёл к потере драгоценного времени и нескольких позиций.

Лиам Лоусон (занял 16-е место): «Я оставил Колапинто место втором повороте, но он двигался быстрее, чем я ожидал. Я пытался избежать столкновения, но задел заднее колесо его машины».

Гонщик отметил, что вина за инцидент несёт не только он. Сложно было предвидеть такой исход событий.

Лоусон подчеркнул, что у команды был хороший темп на гонке, но большую часть времени он провёл в трафике, не в состоянии обогнать соперников. Пилоту удалось продвинуться в начале гонки, но затем потерялся среди других машин.

«На данный момент сложно сказать что-то определённое о будущем. Такие гонки, как эта, не поднимают настроение, но я сосредоточен на оставшихся этапах сезона. Нам нужно заработать очки, чтобы исправить положение после происшествий сегодня. Пока я не думаю о следующем годе».

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