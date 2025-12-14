Лиам Лоусон выразил благодарность Red Bull за полученные важные уроки

Карьерный путь Лиама Лоусона в автоспорте складывался непросто: гонщика из Новой Зеландии не обошли стороной сложные периоды и испытания. Однако уже известно, что в следующем сезоне Лоусон останется в Формуле 1, продолжив своё выступление в составе Racing Bulls.

Сам Лиам отмечает, что ценит подход руководства Red Bull, где молодым пилотам приходится работать в условиях постоянного давления. Как предполагается, речь идёт в первую очередь о Хельмуте Марко, который вплоть до этого года отвечал за формирование состава Red Bull Racing и команд-сателлитов, включая Racing Bulls.

Программа развития молодых гонщиков, которой руководил Марко и которая недавно потеряла своего лидера после его ухода в отставку, всегда отличалась высокими требованиями к участникам. Жёсткие методы и строгий отбор не позволяли оставаться тем, кто не соответствовал ожиданиям команды. По мнению Лиама, именно такие обстоятельства позволили ему приобрести необходимый опыт и стать сильнее.

«Хорошо известно, что в этой команде приходится работать в условиях сильного прессинга. Red Bull славится тем, что там стараются подвергать гонщикам дополнительному прессингу, и смотрят, как мы справляемся, – приводит слова Лиама RacingNews365. – Но это то, что мы испытываем на протяжении довольного долгого времени, а я сотрудничал с Red Bull уже шесть лет, с 17-летнего возраста.»

Лоусон подчёркивает, что постоянное обсуждение необходимости показывать достойные результаты и угрозы потери будущего сопровождают молодых спортсменов с раннего возраста. Он уверен, что этот опыт заслуживает благодарности, поскольку позволил закалиться в непростых условиях.

Лиам добавляет: «Потому что в такие моменты, в течение всего года, предшествовавшего продлению моего контракта, было ощущение, что в прошлом мне уже удавалось выдерживать прессинг такого уровня».

Впереди у Лиама особенный сезон – впервые он войдёт в гонки в составе Racing Bulls в роли лидера коллектива. Напарником Лоусона станет дебютант Арвид Линдблад. Напомним, что весной текущего года Лиама перевели в команду из Фаэнцы после того, как он, выступая за Red Bull Racing в первых этапах сезона, не сумел оправдать ожиданий, возлагавшихся на него.