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Li Auto планирует выпустить два новых электрокроссовера в III квартале 2025 года

Li Auto в третьем квартале 2025 года представит два электрических кроссовера. Лидером станет батарейный паркетник Li i8, к нему присоединится вседорожник Li i6. Новинки в модельном ряду активно конкурируют с европейскими и японскими марками.
А
Антон Звонкий
30.05.2025, 15:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В третьем квартале текущего года премиальный автобренд Li Auto (Lixiang) анонсировал выпуск двух новых электрокроссоверов. В июле на рынок выйдет батарейный паркетник Li i8, а в сентябре его дополнит вседорожник Li i6 на электрической платформе.

Первый автомобиль будет представлен салоном на шесть посадочных мест, второй же станет пятиместным электрокаром. Новинки присоединятся к текущим моделям Li L6, Li L7, Li L8, Li L9 и минивэну Li Mega в линейке производителя.

Li Auto планирует реализовывать около 5 тысяч машин в месяц, включая Li i8. Для Li i6 цель продаж установлена на уровне 12 000 единиц.

На конференции также было объявлено, что Li Auto рассматривает возможность выпуска седана, хотя этот проект сейчас не приоритетный. Бренд пересмотрит свое решение в случае высокого спроса со стороны потребителей. Однако есть условие: существующая модельная линейка должна быть успешно запущена, а годовой доход достигнуть отметки в 300 миллиардов юаней, что равняется примерно 3,3 триллионам рублей.

В 2024 году оборот Li Auto составил 144,5 миллиарда юаней (1,6 триллиона рублей), что почти вдвое меньше запланированных показателей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее поступила информация о том, что из Китая в Россию активно поставляются иномарки европейских и японских автопроизводителей местной сборки.

Фото: Drom

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