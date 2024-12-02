Главная Новости Ferrari Лео Турини: В Абу-Даби Ferrari спасет только другое чудо
Новости

Лео Турини: В Абу-Даби Ferrari спасет только другое чудо

Итальянский журналист, Лео Турини, известен своими тесными связями с командой Ferrari. После Гран При Катара он предпринял попытку проанализировать ситуацию, в которой его любимая команда оказалась перед финалом сезона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.12.2024, 14:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Итальянский журналист, Лео Турини, известен своими тесными связями с командой Ferrari. После Гран При Катара он предпринял попытку проанализировать ситуацию, в которой его любимая команда оказалась перед финалом сезона.

Факт того, что Ferrari будет бороться за победу в Кубке конструкторов в последней гонке сезона, впервые за 12 лет, является несомненным сюрпризом. Такой сценарий не наблюдался с 2012 года, когда борьба велась между Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем.

Согласно Лео Турини, это уже является важным результатом, отражающим успешный сезон для Скудерии.

Однако, McLaren продемонстрировала силу в Катаре, опередив Ferrari. Наступающее воскресенье потребует от итальянской команды настоящего чуда для победы.

По мнению Турини, хорошо, что Леклер продемонстрировал выдающиеся качества на песчаных дюнах Катара.

Карлосу Сайнсу не повезло в этот раз из-за различных обстоятельств, начиная с проблем на пит-стопе.

Необходимо отметить жёсткое наказание, выписанное Ландо Норрису за нарушение правил жёлтых флагов.

Конспирологи, утверждающие, что некоторые решения принимаются с целью продления борьбы за титулы, обычно игнорируют серьёзность соблюдения правил.

Напомним случай с Жаком Виьнёвом в 1997 году, чтобы показать, что жёсткие решения в формуле 1 не являются чем-то удивительным.

Несмотря на вероятность поражения, Ferrari остается претендентом на победу в Кубке конструкторов. Для команды это большой успех.

Кратко о других событиях: Макс Ферстаппен одержал победу, команда Sauber добилась успеха под руководством Маттиа Бинотто. Гуаньюй Чжоу повторил легендарную фразу Кими Райкконена. Льюис Хэмилтон был незаметен, но, как считает Турини, он отыграется в Ferrari.

Источник

Ferrari (289)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация