Лео Турини: В Абу-Даби Ferrari спасет только другое чудо

Итальянский журналист, Лео Турини, известен своими тесными связями с командой Ferrari. После Гран При Катара он предпринял попытку проанализировать ситуацию, в которой его любимая команда оказалась перед финалом сезона.

Факт того, что Ferrari будет бороться за победу в Кубке конструкторов в последней гонке сезона, впервые за 12 лет, является несомненным сюрпризом. Такой сценарий не наблюдался с 2012 года, когда борьба велась между Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем.

Согласно Лео Турини, это уже является важным результатом, отражающим успешный сезон для Скудерии.

Однако, McLaren продемонстрировала силу в Катаре, опередив Ferrari. Наступающее воскресенье потребует от итальянской команды настоящего чуда для победы.

По мнению Турини, хорошо, что Леклер продемонстрировал выдающиеся качества на песчаных дюнах Катара.

Карлосу Сайнсу не повезло в этот раз из-за различных обстоятельств, начиная с проблем на пит-стопе.

Необходимо отметить жёсткое наказание, выписанное Ландо Норрису за нарушение правил жёлтых флагов.

Конспирологи, утверждающие, что некоторые решения принимаются с целью продления борьбы за титулы, обычно игнорируют серьёзность соблюдения правил.

Напомним случай с Жаком Виьнёвом в 1997 году, чтобы показать, что жёсткие решения в формуле 1 не являются чем-то удивительным.

Несмотря на вероятность поражения, Ferrari остается претендентом на победу в Кубке конструкторов. Для команды это большой успех.

Кратко о других событиях: Макс Ферстаппен одержал победу, команда Sauber добилась успеха под руководством Маттиа Бинотто. Гуаньюй Чжоу повторил легендарную фразу Кими Райкконена. Льюис Хэмилтон был незаметен, но, как считает Турини, он отыграется в Ferrari.