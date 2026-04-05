Лео Турини высказался о Максе Ферстаппене и Кими Антонелли

Неделю назад Лео Турини в своей колонке, посвящённой победе Кими Антонелли на Гран-при Японии, подчеркнул, что в Италии постепенно нарастает ажиотаж вокруг молодого гонщика, который уже называют «Кими-манией».

Тем не менее, даже в родной стране 19-летнего представителя Mercedes находятся недоброжелатели, которые пытаются умалить его успехи. В ответ на подобные высказывания Лео Турини, один из наиболее авторитетных итальянских спортивных журналистов, выступил с разъяснением своей позиции.

Турини напомнил, что менее года назад Макс Ферстаппен был очень близок к переходу в Mercedes, где, возможно, занял бы место Джорджа Расселла. В этом случае, по словам журналиста, у Кими Антонелли не было бы на счету двух нынешних побед за рулём машины Mercedes.

Он задался вопросом: если признать, что Ферстаппен — сильнейший гонщик чемпионата, а Турини придерживается этого мнения много лет, возможно ли представить, что, доминируя на одной из машин Тото Вольффа, Макс стал бы угрожать уходом из Формулы 1?

Турини удивляется: действительно ли кто-то считает подобные сценарии реальными?

Журналист также обратил внимание на то, можно ли считать 21 победу Red Bull в 22 гонках сезона-2023 свидетельством равной борьбы между командами и торжеством спортивной справедливости.

Лео Турини отметил, что его критика нового регламента чемпионата не влияет на подобные рассуждения. Он подчеркнул: иногда правила оказываются спорными или даже опасными, и он не раз высказывал по этому поводу свою точку зрения. Однако, по мнению Турини, обвинять Кими Антонелли в том, что он выигрывает гонки на машине Mercedes, — неразумно.

Он напомнил, что Дженсон Баттон не был виноват в том, что в 2009 году машина Brawn имела двойной диффузор, а Фернандо Алонсо не был ответственен за запрет на смену шин в 2005-м.

Турини подчеркнул, что этих примеров вполне достаточно, чтобы понять: неспособность отличить одну ситуацию от другой — это ошибка, а не проявление мудрости.