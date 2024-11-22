Прогрев шин затрудняет низкая температура, - отмечает Лэнс Стролл

Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо продемонстрировали тринадцатое и четырнадцатое время соответственно в ходе второй тренировки Гран При Лас-Вегаса. Пилоты команды Aston Martin выразили недовольство из-за холодной погоды, что затруднило работу с резиной на трассе.

Лэнс Стролл (13-й): "Сегодня был довольно сложный день. Трасса представляет собой настоящий вызов из-за сложных точек торможения и близко расположенных стен. Низкая температура также создает проблемы с прогревом шин. Все это делает нашу работу более сложной, но мы хорошо отработали сегодняшние задачи."

"Пока ещё рано делать прогнозы на выступление в уик-энде. Наша команда тщательно проанализирует данные, собранные сегодня, и внесет необходимые улучшения в настройки машины".

Фернандо Алонсо (14-й): "Это был сложный день для нас. Низкая температура вечером сделала сложнее прогрев шин до нужной температуры для нормальной работы. Мы провели ряд тестов с разными настройками в обеих тренировках, и теперь нам нужно внимательно изучить данные, чтобы пойти на повышение завтра".