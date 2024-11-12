Леклер: Все члены команды обладают позитивным настроем

За три этапа до завершения текущего сезона итальянская команда Ferrari сохраняет свои шансы в борьбе за Кубок конструкторов. Пока что "Скудерия" уступает McLaren 36 очков, однако пилот Формулы 1 Шарль Леклер выражает оптимизм по поводу будущих состязаний.

Пилот Ferrari, Шарль Леклер, заметил, что их болид должен проявить себя на трассе в Лас-Вегасе. Вспоминая прошлый год, гонщик отметил, что они показали хорошие результаты на этой трассе, однако возможны сложности с прогревом шин при прохладной погоде. Несмотря на это, Леклер уверен в успехе и верит в то, что команда способна показать отличные результаты в Лас-Вегасе.

Касаясь предстоящих этапов, Леклер уточнил, что у них также есть хорошие шансы в Абу-Даби, но в Катаре им придется столкнуться с определенными трудностями. В этой стране для "Скудерии" важно будет минимизировать потери. В любом случае, перед командой еще три гонки, и настроение в коллективе позитивное. Леклер надеется, что они смогут на максимуме использовать свой потенциал и победить McLaren в битве за Кубок конструкторов.