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Леклер: Все члены команды обладают позитивным настроем

За три этапа до завершения текущего сезона итальянская команда Ferrari сохраняет свои шансы в борьбе за Кубок конструкторов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.11.2024, 11:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

За три этапа до завершения текущего сезона итальянская команда Ferrari сохраняет свои шансы в борьбе за Кубок конструкторов. Пока что "Скудерия" уступает McLaren 36 очков, однако пилот Формулы 1 Шарль Леклер выражает оптимизм по поводу будущих состязаний.

Пилот Ferrari, Шарль Леклер, заметил, что их болид должен проявить себя на трассе в Лас-Вегасе. Вспоминая прошлый год, гонщик отметил, что они показали хорошие результаты на этой трассе, однако возможны сложности с прогревом шин при прохладной погоде. Несмотря на это, Леклер уверен в успехе и верит в то, что команда способна показать отличные результаты в Лас-Вегасе.

Касаясь предстоящих этапов, Леклер уточнил, что у них также есть хорошие шансы в Абу-Даби, но в Катаре им придется столкнуться с определенными трудностями. В этой стране для "Скудерии" важно будет минимизировать потери. В любом случае, перед командой еще три гонки, и настроение в коллективе позитивное. Леклер надеется, что они смогут на максимуме использовать свой потенциал и победить McLaren в битве за Кубок конструкторов.

Источник

Шарль Леклер (78)Ferrari (267)

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