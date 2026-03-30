Леклер: "С этими машинами приходится гоняться по-другому"

Шарль Леклер занял третье место на Гран-при Японии в Сузуке, успешно выдержав давление со стороны Джорджа Расселла на последних кругах гонки. По словам гонщика Ferrari, борьба за подиум была напряжённой, а тактика соперника добавила интриги в финале этапа.

Леклер отметил, что в некоторых эпизодах Джордж Расселл атаковал особенно агрессивно, а его действия на трассе зачастую не совпадали с радио-указаниями команды. "Мой инженер пересказывал мне, что говорил инженер Джорджа, но сам Джордж поступал наоборот. После нескольких кругов я понял его стратегию и смог удержать позицию", — рассказал Шарль. Он также указал на неудачный момент с появлением автомобиля безопасности, что осложнило ситуацию во второй части гонки, хотя, по мнению пилота, на итоговый результат это существенно не повлияло.

Вспоминая старт гонки, Леклер признался, что после первого круга, оказавшись на второй позиции, был доволен своим положением. Гонщик подчеркнул, что Оскар Пиастри впечатлил его быстрым темпом и способностью оторваться, воспользовавшись свободной трассой впереди. "Я пытался сократить отставание, но у него был явный темп", — отметил Шарль.

Отвечая на вопрос о направлениях для дальнейшей работы, Леклер выделил необходимость улучшения силовой установки. "По итогам первых трёх этапов этого сезона ясно, что именно этот аспект требует внимания. Однако в Майами обновлений не будет", — добавил он. Шарль также подчеркнул, что при новой технической регуляции все команды развиваются стремительно, а успех требует комплексной работы над шинами, аэродинамикой и шасси. По его мнению, только такой подход позволит Ferrari сокращать отставание от Mercedes и бороться с McLaren.

Комментируя вопросы безопасности и обсуждения среди пилотов после серьёзной аварии в ходе гонки, Леклер указал на важность корректировки правил в условиях значительной разницы скоростей между машинами. "С нынешними болидами стиль гонок изменился. Наиболее опасные ситуации возникают в моменты смены траектории или при срабатывании 'суперклиппинга'. Однако я не уверен, что нужны кардинальные изменения", — поделился мнением гонщик Ferrari.

Леклер добавил, что среди пилотов нет единого мнения по этому вопросу, однако ему по-прежнему нравится борьба на трассе. По его словам, для квалификаций стоит рассмотреть возможные корректировки, чтобы гонщики могли максимально раскрывать потенциал автомобилей. В гонках, по мнению Шарля, многое зависит от настройки болида и умения обороняться, особенно с учётом различий в скорости между машинами.

В завершение Леклер отметил, что недавняя борьба с Джорджем Расселлом в Австралии оказалась сложной, однако выразил уверенность, что со временем ситуация стабилизируется, несмотря на текущие трудности.