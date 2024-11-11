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Леклер и Сайнс примут участие в премьере фильма "Гладиатор 2"

В ноябре на большие экраны выходит ожидаемый сиквел культового фильма - "Гладиатор 2". В картине снялись такие известные актёры, как Педро Паскаль, Пол Мескаль и Дензел Вашингтон.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.11.2024, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В ноябре на большие экраны выходит ожидаемый сиквел культового фильма - "Гладиатор 2". В картине снялись такие известные актёры, как Педро Паскаль, Пол Мескаль и Дензел Вашингтон. Компания Paramount Pictures проводит масштабную промо-кампанию, в которую вступила и команда Ferrari.

Пресс-служба итальянской гоночной команды уже представила зрителям ролик, посвящённый предстоящему фильму. На мировую премьеру "Гладиатора 2" в Лондоне 13 ноября прибудут гонщики Формулы-1 Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Во время Гран При в Лас-Вегасе зрители смогут увидеть на боксах команды Ferrari актёров Пола Мескала, Фреда Хехингера и актрису Конни Нильсен, которые предстанут перед публикой в образах героев киноленты.

Источник

Карлос Сайнс-младший (106)Шарль Леклер (77)Ferrari (266)

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