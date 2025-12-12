Леклер: «Мечтаю однажды принять участие в старте Ле-Мана»

Победа Роберта Кубицы и его коллег по команде в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» стала значимым событием для польского автогонщика, сравнимым с его триумфом на Гран При Канады в 2008 году.

На торжественной гала-церемонии FIA в Ташкенте Роберт Кубица был приглашён в числе особо почётных гостей именно как победитель престижного марафона в Ле-Мане.

Роберт Кубица, делясь впечатлениями, отметил: «Гонка в Ле-Мане — это действительно сложное испытание, и благодаря Ferrari, а также моей команде мы смогли одержать победу. Прошло 12 лет с того момента, как я последний раз присутствовал на подобном мероприятии, и я даже не предполагал, что моя гоночная карьера будет столь продолжительной.

Сначала был мой возврат в Формулу 1, теперь же я участвую в соревнованиях по гонкам на выносливость, и это приносит мне настоящую радость. В Ле-Мане я провёл за рулём гиперкара Ferrari почти половину 24-часовой дистанции, и это было не так-то просто. Особенно тяжёлым выдался финальный двухчасовой отрезок гонки, но, имея опыт выступлений в WEC, я уверен: легче самому находиться за рулём, чем наблюдать, как партнёр завершает борьбу».

Примечательно, что кроме Кубицы, на церемонии присутствовал и Шарль Леклер, представляющий Ferrari. Французскому пилоту также хорошо известно, что значит одерживать победы за рулём «красных» автомобилей.

Шарль Леклер подчеркнул: «Победа с Ferrari — событие особенного масштаба! Я всегда мечтал управлять этим легендарным автомобилем и сегодня нахожусь здесь, чтобы поддержать нашу команду. Ferrari одержала выдающуюся победу в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, и это достижение навсегда станет частью спортивной истории Ferrari. Для меня большая честь быть причастным к этому успеху.

Теперь всё в наших руках — нам нужно соответствовать надеждам фанатов Ferrari, так же, как это сделали наши коллеги в WEC. Я рад быть на этом мероприятии и лично выразить команде поддержку.

Конечно, я также хочу принять участие в Ле-Мане в будущем, но сначала необходимо понять, как совмещать гонки на выносливость с выступлениями в Формуле 1, ведь если я за что-то берусь, всегда стремлюсь к победе. К такому марафону нужна серьёзная подготовка, но уверен, однажды я обязательно выйду на старт этой знаменитой гонки!»

Кроме того, во время церемонии награждения Роберт Кубица вместе с товарищами по команде AF Corse поднялся на сцену по случаю завоёванного командой второго места по итогам чемпионата.