Предложение лишить статуса автомобиля легендарного УАЗ "Буханка"

В Национальном автомобильном союзе предлагают пересмотреть статус УАЗ "Буханка" и приравнять ее к тракторам. По мнению вице-президента НАС Яна Хайцеэра, данный автомобиль не соответствует стандартам безопасности для движения по общественным дорогам. Он отмечает, что конструкция фургона этой модели, созданной в 60-е годы прошлого века, практически не претерпела изменений за все это время. Отсутствие подушек безопасности и базовых электронных систем помощи водителю делают "Буханку" опасной для использования на современных дорогах. Особое внимание уделяется также тормозной системе, которая значительно отличается от современных стандартов безопасности.

Представители НАС выступают за пересмотр сертификации УАЗ "Буханка". По закону данный процесс должен быть начат в следующем году. Предлагается рассмотреть возможность классификации этой модели как самоходной машины, аналогичной трактору, а также как внедорожное, коммунальное, сельскохозяйственное и строительное транспортное средство.

Напомним, что обновленный внедорожник УАЗ "Патриот" также претерпел изменения. Ожидается, что автомобиль получит новый руль, что было продемонстрировано на патентных изображениях. Эти шаги свидетельствуют о стремлении автопроизводителя к обновлению и совершенствованию своих моделей.