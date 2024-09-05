«Буханка» УАЗ возглавила список самых продаваемых моделей автомобилей этой марки.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили о продажах новых машин УАЗ. Общее количество проданных автомобилей с логотипом УАЗ в августе составило 2 993 единицы. Из них наиболее популярным оказался УАЗ СГР.

Большинству жителей России эта модель известна как «Буханка». Было реализовано 1 336 таких автомобилей. Второе место по продажам занял УАЗ «Патриот» - на этот вариант остановили свой выбор 763 покупателя.

Третье место среди новых машин занял небольшой грузовик УАЗ «Профи», который был продан в количестве 455 штук. Также хорошо продаётся УАЗ «Пикап» - эту модель выбрали 370 человек.

Изделие с наименьшим объемом продаж в августе вновь оказался внедорожник «Хантер» - всего 69 единиц были реализованы за этот месяц.

Фото: Carsweek.ru

Между тем стало известно, что компания УАЗ представила обновленную версию модели «Профи». При этом стоимость автомобиля осталась прежней.