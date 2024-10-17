Цены – единственное препятствие на пути к широкому распространению электромобилей, свидетельствуют данные лизинга.

Несмотря на неблагоприятные условия, продажи электромобилей в США выросли в третьем квартале 2024 года.

Автопроизводители продали 346 309 электромобилей в США.

Одной из причин роста продаж электромобилей, вероятно, являются выгодные условия лизинга.

Если вы хотите понять текущее состояние электромобилей, обратите внимание на компании General Motors и Mercedes-Benz. Продажи электромобилей компании General Motors выросли, новый Equinox EV составил почти треть продаж электромобилей GM в третьем квартале. Продажи Blazer EV также увеличились, а более доступные Silverado EV и новый Bolt все еще в пути.

Мерседес не оказалось столь удачливым, продажи трех его электромобилей — EQB, EQE и EQS — снизились на 42 процента с третьего квартала 2023 года до третьего квартала 2024 года. Porsche Taycan также потерпел поражение за первые девять месяцев года — продажи модели упали на 50 процентов по всему миру. В этом году они упали с 5 212 до 3 394 в США.

Фото: Motor1.com

Тем не менее, продажи электромобилей увеличились на 11 процентов в прошлом квартале в Америке по сравнению с предыдущим годом, с оценочными 346 309 проданными электромобилями, согласно Cox Automotive. Они выросли на 5 процентов с третьего квартала на четвертый и составили рекордные 8,9 процента от общего объема продаж новых автомобилей в прошлом квартале.

Предложение автопроизводителей более доступных моделей помогло увеличить продажи, но также дешевые лизинги и инцентивы выше среднего — 12,29 процента от средней цены на транзакцию электромобиля по сравнению с 7,1 процента для остальной отрасли.

Cox Automotive также указал на "лизинговую лазейку", которая дает клиентам больше правительственных поощрений для лизинга, чем для прямой покупки, вызывая реакцию ставок лизинга на электромобили, как можно было ожидать. Согласно данным публикации, лизинги составляли 42,7 процента от продаж электромобилей к июлю 2024 года после начала стабильного роста в начале 2023 года. Это почти вдвое превышает отраслевой средний показатель в 22 процента.

В настоящее время покупатели могут найти множество хороших предложений по лизингу. Некоторые из них начинаются всего с 99 долларов в месяц с несколькими тысячами долларов в качестве первого взноса. Первоначальные взносы не дешевы, но математика все равно позволяет остаться значительно ниже среднемесячного платежа за новый автомобиль — который в среднем превышает 700 долларов. Цена является огромным мотиватором для людей, особенно для тех, кто менее уверен в технологии электромобилей и хочет испытать ее без обязательств.

Фото: Motor1.com Porsche

Растущий рынок электромобилей, включая более доступные модели, привел к тому, что два из наименее развитых штатов лидируют в стране по уровню принятия электромобилей. Согласно недавнему исследованию iSeeCars, Арканзас занимает второе место по росту за последние пять лет, где доля электромобилей составляет 5,6 процента от рыночной доли штата. Луизиана занимает третье место, хотя доля электромобилей в рынке там составляет всего 0,8 процента. Но ситуация меняется.

Те, кто приобретает электромобиль напрямую, вероятно, столкнутся с более низкой стоимостью вторичной продажи по мере возврата этих лизингов в дилерские центры, но, возможно, именно это нужно технологии. Дальность и инфраструктура зарядки уже не являются главными проблемами для потенциальных покупателей — стоимость замены батареи больше, но не на много.

Увеличение количества электромобилей на дорогах, в лизинге или при покупке, должно только увеличить спрос на более обширную и надежную сеть зарядных станций. Возможно, автопроизводители должны больше ориентироваться на лизинги, чтобы увеличить продажи электромобилей до волшебного порога в 10 процентов. Это должно привести к массовому принятию и помочь снизить цены даже больше.

Конечно, все это будет работать, только если покупатели электромобилей не вернутся к бензину.